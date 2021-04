Covid: Draghi, 'probabilità contagio all'aperto molto basse, decisioni su base scientifica' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Non credo non ci sia una evidenza scientifica alla base dei provvedimenti presi. L'aver privilegiato l'attività all'aperto è fondata su dati scientifici, il numero dei contagi è molto basso; posporre il richiamo di alcuni vaccini è stata presa sulla base attività scientifiche. Mi pare si dia conto della base scientifica delle decisioni prese, come per il distanziamento, è abbastanza ovvio". Lo ha detto il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Non credo non ci sia una evidenzaalladei provvedimenti presi. L'aver privilegiato l'attività all'è fondata su dati scientifici, il numero dei contagi èbasso; posporre il richiamo di alcuni vaccini è stata presa sullaattività scientifiche. Mi pare si dia conto delladelleprese, come per il distanziamento, è abbastanza ovvio". Lo ha detto il premier Mario

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi Zona gialla "rafforzata" dal 26 aprile: ripresa di sport, spettacoli e ristoranti a cena all'aperto. Sì allo spostamento tra Regioni L'indicazione della cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi è stata ...che applica la norma del decreto in vigore nelle aree dove le misure di contrasto al Covid 19 hanno ...

Riaperture? Non giustificate da numeri/ Peggiori rispetto a fine prima ondata Covid Dietro le riaperture che sta per varare il Governo Draghi c'è, dunque, il pressing della politica? Questa l'ipotesi di Domani , visto che i numeri mostrano che l'epidemia è ancora fuori controllo e ...

Covid: Draghi, 'campagna vaccini andrà sempre meglio' Quest'anno in autunno avremo la vaccinazione molto diffusa e potremo affrontare la malattia in maniera diversa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

Il premier Draghi: "Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Per le riaperture priorità a scuola e attività all'aperto" Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale De ...

