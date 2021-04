Covid | dal 26 aprile zone gialle “rafforzate” | via libera a ristoranti sport e spettacoli ma solo all’aperto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dal prossimo 26dovrebbero tornare lein Italia. Con un “giallo rafforzato” e l’apertura di tutte le attività di ristorazione,e spettacolo nelle aree a basso contagio da. Tuttavia soltanto se. E’ quanto scrive l’Ansa, citando fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, oggi 16. Al ristorante anche di sera E sempre dal 26dovrebbero riaprire ianche la sera, ma. In questa stessa data, dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nellerosse, si apprende sempre da fonti di governo. Dovrebbero tornare in presenza anche le università. Con il ...

Cosa significa per lei questo ritorno? 'Tornare a Modena per me significa tutto: è tornare a casa, casa mia e della mia famiglia, soprattutto dopo una stagione complicatain cui sono ...Sono invece 13 le regioni con le terapie intensive occupate da malati dicon valori sopra ...monitoraggio sono ora in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati...È uno dei passaggi nella chat Oms sulle 'correzioni' al report di Zambon. Anche le critiche alle modalità del tracciamento e il riconoscimento del 'modello Veneto' vengono censurati ...Roma, 16 aprile 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dei contagi Covid in Italia. I dati di ieri hanno evidenziato un lieve aumento, ma anche il calo di mort ...