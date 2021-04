Covid, anche Barcellona è tornata alla vita normale (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo Londra, anche Barcellona sembra essere tornata a una semi libertà. A 'Dritto e Rovescio' vengono mostrate le immagini della città catalana da un'italiana che vive lì da 22 anni, Alessia Fiorillo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo Londra,sembra esserea una semi libertà. A 'Dritto e Rovescio' vengono mostrate le immagini della città catalana da un'italiana che vive lì da 22 anni, Alessia Fiorillo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Iss: Rt nazionale scende a 0.85. Regioni, solo tre restano in rosso. Campania spera arancione. ...dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) - ministero della Salute su Covid - 19, ... Tutte le altre 16 Regioni (e le due Province autonome) italiane sono in zona arancione, anche se una ...

Covid, Rt nazionale scende a 0.85 - Arrivano le prime anticipazioni sui dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute che saranno diffusi oggi e che saranno discussi anche nella riunione della cabina di ...

Mariano Comense: spacciano hashish e cocaina vicino alla scuola, arrestati due marocchini Il tutto è accaduto a Mariano Comense dove i militari, nel corso di un mirato servizio nei pressi dell’Istituto scolastico primario e secondario “Dante Alighieri” di via dei Vivai, hanno notato i due ...

Lecce, in ospedale per problemi al cuore si prende il Covid: muore 37enne Un 37enne salentino, di Giuliano, piccola frazione del comune di Castrignano del Capo (Le), è morto dopo aver contratto il Covid in ospedale, a Tricase, dove era andato per scompensi cardiaci dovuti a ...

