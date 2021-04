Coronavirus, ancora 429 decessi. Diminuiscono i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva (Di venerdì 16 aprile 2021) Il bollettino del 16 aprile Continua a rimanere alto il numero di vittime da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i decessi rilevati in Italia sono stati 429 (ieri 380), per un totale di 116.366 morti dall’inizio della pandemia. Sono invece 15.943 i nuovi casi registrati nell’ultima giornata, in calo rispetto ai 16.974 di ieri. La situazione negli ospedali A livello ospedaliero sono 24.743 le persone attualmente ricoverate in reparti non critici (ieri 25.587). In terapia intensiva si trovano invece 3.366 persone (ieri 3.417). Mentre i nuovi ingressi giornalieri in area critica sono stati 199 (ieri 211). Tamponi e tasso di positività Il dato di oggi sui contagi arriva a fronte di 327.704 tamponi analizzati, ieri 319.633. Il tasso di positività è invece del 4.9%, ieri ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Il bollettino del 16 aprile Continua a rimanere alto il numero di vittime da. Nelle ultime 24 ore irilevati in Italia sono stati 429 (ieri 380), per un totale di 116.366 morti dall’inizio della pandemia. Sono invece 15.943 i nuovi casi registrati nell’ultima giornata, in calo rispetto ai 16.974 di ieri. La situazione negli ospedali A livello ospedaliero sono 24.743 le persone attualmente ricoverate in reparti non critici (ieri 25.587). Insi trovano invece 3.366 persone (ieri 3.417). Mentre i nuovigiornalieri in area critica sono stati 199 (ieri 211). Tamponi e tasso di positività Il dato di oggi sui contagi arriva a fronte di 327.704 tamponi analizzati, ieri 319.633. Il tasso di positività è invece del 4.9%, ieri ...

Advertising

RaiNews : Stenta ancora parecchio la campagna #vaccino anti-#coronavirus: un over 80 su 4 non ha avuto alcuna dose, mentre è… - RobertoBurioni : Consentire ai vaccinati di spendere in queste attività allevierebbe la tragedia economica in corso; ma ovviamente s… - infoitsalute : Coronavirus, oggi 15.943 nuovi casi: scende ancora il tasso di positività. Crollano i ricoveri, si liberano altri 9… - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia curva in lenta decrescita ma ancora stress su ospedali, oggi 15.943 contagi e 428 morti: boll… - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 323 i nuovi #positivi su 4.313 #tamponi, con un tasso di positività al 7,4%. Si regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Covid e vaccini: serve terza dose, poi richiamo annuale. Lo scenario L'ipotesi di un richiamo annuale , dice, deve essere ancora valutata. 'E' estremamente importante ... il farmaco ha un'efficacia superiore al 91& contro il coronavirus e superiore al 95% nel ...

In calo in Italia i casi di coronavirus: 15.943 nuovi contagi, 429 decessi Ancora un nuovo significativo calo dei ricoverati nei reparti ordinari: venerdì sono ospitati 24.743 con 744 pazienti in meno: 3.366 si trovano nelle terapie intensive con 51 degenti in meno ...

Riaperture e zona gialla, resta il coprifuoco Torna la zona gialla a partire dal 26 aprile e resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 (in cui sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di nece ...

Sony World Photography Awards 2021: grande presenza di fotografi italiani, ma è Craig Easton il fotografo dell'anno Anche quest'anno l'Italia si è messa in luce tra le fotografie in concorso, con due fotografi italiani arrivati sul primo gradino del podio nella loro categoria: Simone Tramonte e Vito Fusco. Nutrita ...

L'ipotesi di un richiamo annuale , dice, deve esserevalutata. 'E' estremamente importante ... il farmaco ha un'efficacia superiore al 91& contro ile superiore al 95% nel ...un nuovo significativo calo dei ricoverati nei reparti ordinari: venerdì sono ospitati 24.743 con 744 pazienti in meno: 3.366 si trovano nelle terapie intensive con 51 degenti in meno ...Torna la zona gialla a partire dal 26 aprile e resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 (in cui sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di nece ...Anche quest'anno l'Italia si è messa in luce tra le fotografie in concorso, con due fotografi italiani arrivati sul primo gradino del podio nella loro categoria: Simone Tramonte e Vito Fusco. Nutrita ...