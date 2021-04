Cina: Covid fa bene all’economia, balzo del +18,3% (Di venerdì 16 aprile 2021) L'economia della Cina, nel dopo Covid-19, riprende la sua corsa e incassa, nel primo trimestre dell'anno, un aumento del Pil del 18,3% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) L'economia della, nel dopo-19, riprende la sua corsa e incassa, nel primo trimestre dell'anno, un aumento del Pil del 18,3% L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Cina Covid Asia - Pacific in positivo. Nikkei 225 in crescita dello 0,14% ... che si accompagnano al deciso progresso nel programma di vaccinazione contro il Covid - 19 (quasi ... In marzo la produzione industriale è salita in Cina del 14,1% annuo, in deciso rallentamento ...

Cina, vola PIL nel primo trimestre 2021. Si rafforza ripresa post Covid ...8% registrato nello stesso mese del 2020, scontando la crisi innescata dall'esplosione del Covid - ... Sempre a marzo, la produzione industriale della Cina è salita del 14,1%, su base annua, ma meno del +...

Covid: Fink (Blackrock), 'il capitalismo ci ha salvati dal virus' Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "C'è una cosa di cui noi americani e europei dobbiamo essere orgogliosi: è stato il capitalismo a creare i vaccini con metodi rivoluzionari, non la Cina. I vaccini cinesi ...

Nel primo trimestre dell’anno l’economia cinese è cresciuta del 18,3 per cento Secondo l’Istituto nazionale di statistica della Cina, nel primo trimestre dell’anno il PIL del paese è aumentato del 18,3 per cento rispetto al primo ...

