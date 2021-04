Ciciliano Cts | «Riaperture? Frutto di un’accelerazione politica | la pressione è imbarazzante I dati non ci aiutano» Oggi il vertice – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il Benin invaso dall’emergenza Aids, dopo l’esplosione del reattore di Fukushima, dopo l’epidemia di colera ad Haiti e il terremoto in Iran, il dirigente medico della Polizia di Stato Fabio, un anno fa, è corso in Italia per dare aiuto in quella che definisce «la situazione più difficile che abbia mai dovuto gestire». Membro della prima ora del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19 del nostro Paese, fu chiamato dall’ex capo della Polizia Gabrielli, ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio scelto da Mario Draghi, per mettere in piedi un gruppo di esperti che cominciasse a guidare la nave in tempesta. Esperto in medicina delle catastrofi, per un anno segretario del Comitato, è rimasto tra i componenti anche del nuovo Cts voluto da Draghi, ora in rappresentanza del Dipartimento della Protezione Civile., ...