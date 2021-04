Caso Losito, sentita Raffaella Di Caprio. Sulla Ares in tv dice: “Ma che Belzebù: a Zagarolo c’era una famiglia” (Di venerdì 16 aprile 2021) Caso Losito, oggi è stato il turno di un altro volto noto della Ares Film: l’attrice Raffaella Di Caprio. Anche lei, dopo Rosalinda Cannavò-Adua del Vescovo, Gabriel Garko e tanti altri protagonisti delle fiction targate Tarallo che tanto successo hanno riscosso tra il pubblico casalingo, ha dovuto sfilare davanti agli inquirenti. La Gdf, infatti, ha ascoltato l’attrice, nell’ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Roma Sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. Ma cosa avrà mai potuto aggiungere di nuovo, rispetto a quanto già detto qualche mese fa in tv? Quando, per esempio, ospite di Giletti a Non è l’Arena dichiarò: «Non c’era nessun Belzebù. Io non ho mai visto nessun Lucifero»… Caso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021), oggi è stato il turno di un altro volto noto dellaFilm: l’attriceDi. Anche lei, dopo Rosalinda Cannavò-Adua del Vescovo, Gabriel Garko e tanti altri protagonisti delle fiction targate Tarallo che tanto successo hanno riscosso tra il pubblico casalingo, ha dovuto sfilare davanti agli inquirenti. La Gdf, infatti, ha ascoltato l’attrice, nell’ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Romamorte del produttore e sceneggiatore Teodosio. Ma cosa avrà mai potuto aggiungere di nuovo, rispetto a quanto già detto qualche mese fa in tv? Quando, per esempio, ospite di Giletti a Non è l’Arena dichiarò: «Nonnessun. Io non ho mai visto nessun Lucifero»…...

