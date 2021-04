Casertana | pioggia di squalificati per il derby con la Juve Stabia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ladovrà fare a meno di ben quattro calciatori in vista della sfida interna con lain programma allo stadio Pinto domenica alle ore 12.30. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato Avella, Hadziosmanovic e Rosso, che erano in diffida e hanno rimediato l’ammonizione nella gara vinta ieri a Monopoli. A loro va ad aggiungersi Del Grosso, che dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. Una bella gatta da pelare per mister Guidi, obbligato a variare i suoi piani nella delicata sfida con le Vespe. L'articolo proviene da Anteprima24.it.