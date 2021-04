Canzone segreta, stasera in tv: quante puntate sono e chi sono gli ospiti di venerdì 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Torna in prima serata lo show emotainment Canzone segreta, in onda questa sera, venerdì 16 aprile, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Alla conduzione Serena Rossi, una delle artisti più amate nel panorama del cinema, della musica e della televisione. Canzone segreta, stasera 16 aprile in tv: chi sono gli ospiti Gli ospiti di questa sera sono Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini. sono pronti ad emozionarsi? Ogni ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua Canzone del cuore in un mondo fatto di ricordi, in un susseguirsi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Torna in prima serata lo show emotainment, in onda questa sera,16, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Alla conduzione Serena Rossi, una delle artisti più amate nel panorama del cinema, della musica e della televisione.16in tv: chigliGlidi questa seraAnna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini.pronti ad emozionarsi? Ogni ospite sarà accompagnato dalle prime note della suadel cuore in un mondo fatto di ricordi, in un susseguirsi di ...

Advertising

RaiUno : Cara @serenarossi_com, stavolta la sorpresa te l'abbiamo fatta noi! ?? La 4ª puntata e tutti gli highlights di… - CorriereCitta : Canzone segreta, stasera in tv: quante puntate sono e chi sono gli ospiti di venerdì 16 aprile #canzonesegreta - TV_Italiana : Stasera a #CanzoneSegreta ospiti fictional: Anna Valle, Valeria Fabrizi, Massimo Ghini e... non solo. - SpettacolandoTv : #CanzoneSegreta quinta puntata | tra gli ospiti Anna Valle, Giancarlo Giannini e Simona Ventura - Paoletta_F : Anticipazioni #CanzoneSegreta: sorprese per @EnricoBrignano, @Simo_Ventura e #MassimoGhini -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone segreta 'Canzone segreta', questa sera arrivano anche Irama e Michele Bravi. Ecco tutti i super ospiti di Serena Rossi Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini sono i super ospiti della quinta puntata di 'Canzone Segreta ' in onda venerdì 16 aprile in prima serata su Rai1 (ore 21.25) . Questa sera arrivano anche Irama e Michele Bravi. Padrona di casa Serena Rossi , attrice amata nel mondo del cinema, ...

Perché Carlo Conti 'fugge' da Maria De Filippi: 'Problemi di budget per la Rai' ... che era quella dello scorso anno, concentrando le forze su un'unica prima serata di entertainment come già fatto con Canzone segreta. Quella di Top Dieci non è "una fuga dal nemico" Coletta ha ...

Massimo Ghini ospite della quinta puntata di Canzone Segreta Chi è Massimo Ghini, ospite di Serena Rossi per la quinta puntata di Canzone Segreta stasera 16 aprile. Ecco età, film, moglie e figli ...

“Canzone segreta”, questa sera ci sono anche Irama e Michele Bravi. Ecco tutti i super ospiti di Serena Rossi Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini sono i super ospiti della quinta puntata di “Canzone Segreta” ...

Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini sono i super ospiti della quinta puntata di '' in onda venerdì 16 aprile in prima serata su Rai1 (ore 21.25) . Questa sera arrivano anche Irama e Michele Bravi. Padrona di casa Serena Rossi , attrice amata nel mondo del cinema, ...... che era quella dello scorso anno, concentrando le forze su un'unica prima serata di entertainment come già fatto con. Quella di Top Dieci non è "una fuga dal nemico" Coletta ha ...Chi è Massimo Ghini, ospite di Serena Rossi per la quinta puntata di Canzone Segreta stasera 16 aprile. Ecco età, film, moglie e figli ...Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini sono i super ospiti della quinta puntata di “Canzone Segreta” ...