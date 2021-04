Calcio femminile, Serie A 2021: la 18ª giornata. Big match Sassuolo-Juventus, il Milan ospita il Napoli (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo uno stop di tre settimane dovuto alla Pasqua e agli impegni delle Nazionali, tra domani e domenica si disputerà la diciottesima giornata della Serie A 2020-2021 di Calcio femminile. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il turno si aprirà domani alle ore 12.30 con l’interessante confronto tra Fiorentina e Roma, rispettivamente quinta e quarta forza del torneo. Cinque i punti che separano le due squadre: le toscane proveranno a ridurre il gap, mentre le giallorosse andranno a caccia della terza vittoria consecutiva. Allo stesso orario saranno in campo anche Pink Bari e Inter: le pugliesi, fanalino di coda con soli 3 punti, hanno disperatamente bisogno di punti per credere alla salvezza, mentre le nerazzurre sono chiamate a rialzare la testa dopo due ko di fila. A chiudere ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo uno stop di tre settimane dovuto alla Pasqua e agli impegni delle Nazionali, tra domani e domenica si disputerà la diciottesimadellaA 2020-di. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il turno si aprirà domani alle ore 12.30 con l’interessante confronto tra Fiorentina e Roma, rispettivamente quinta e quarta forza del torneo. Cinque i punti che separano le due squadre: le toscane proveranno a ridurre il gap, mentre le giallorosse andranno a caccia della terza vittoria consecutiva. Allo stesso orario saranno in campo anche Pink Bari e Inter: le pugliesi, fanalino di coda con soli 3 punti, hanno disperatamente bisogno di punti per credere alla salvezza, mentre le nerazzurre sono chiamate a rialzare la testa dopo due ko di fila. A chiudere ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Speranza Agrate Under 19, Panara: "Significativa la ripresa dell'Eccellenza, darà segnali importanti per tutto il calcio dilettantistico" ...Come funziona l'Archivio Storico Scarica l'App Archivio Classifiche Store Sign in / Join Sprint e Sport Quello che gli altri non dicono Home Lombardia Prima pagina Ultime News Calcio Femminile Prima ...

Lazio Women, Martin: 'Reina è un idolo, mi ispiro a Immobile. Vogliamo la A' In passato è mancata un po' di fortuna, ora con la Morace abbiamo più fiducia nei nostri mezzi e lavoriamo intensamente, sono felice che lei sia la nostra coach, è una leggenda del calcio femminile e ...

Serie A2 Femminile, girone C: recupero Coppa d’Oro-Osilo LIVE Il programma settimanale dei recuperi di Serie A2 Femminile prosegue venerdì 16 al PalaLevante di Roma: alle ore 20.30 si gioca Eagles Coppa d’Oro Cerveteri-Futsal Osilo, match valido per la diciannov ...

