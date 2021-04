Bruciare i libri" l'assurda storia dei roghi delle biblioteche (Di venerdì 16 aprile 2021) “La dove si bruciano i libri, alla fine si briciano anche gli essere umani”, dice Hienrich Heine nella citazione di Richard Ovenden. Ovenden, da bibliotecario supremo della Bodlein Library dell'Università di Oxford, ha fatto dei libri la sua vita e nutrimento. La sua libreria, per capirci, contiene il “first folio” di Shakespeare, del 1623, e la Bibbia di Gutenberg del 1540. Perciò il suo Bruciare i libri (Solferino, pp 368, euro 20) è, allo stesso tempo, una difesa della memoria dell'umanità e un atto d'accusa contro gli assalti alle biblioteche e agli archivi che hanno minacciato il la nostra stessa esistenza. In questo saggio in cui aleggia lo spirito della storia, Ovenden parte dal falò acceso dai nazisti nella Notte dei Cristalli del 1933 e si muove un po' a ritroso, un po' nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “La dove si bruciano i, alla fine si briciano anche gli essere umani”, dice Hienrich Heine nella citazione di Richard Ovenden. Ovenden, da bibliotecario supremo della Bodlein Library dell'Università di Oxford, ha fatto deila sua vita e nutrimento. La sua libreria, per capirci, contiene il “first folio” di Shakespeare, del 1623, e la Bibbia di Gutenberg del 1540. Perciò il suo(Solferino, pp 368, euro 20) è, allo stesso tempo, una difesa della memoria dell'umanità e un atto d'accusa contro gli assalti allee agli archivi che hanno minacciato il la nostra stessa esistenza. In questo saggio in cui aleggia lo spirito della, Ovenden parte dal falò acceso dai nazisti nella Notte dei Cristalli del 1933 e si muove un po' a ritroso, un po' nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Bruciare libri Pietro Castellitto: la serie su Totti, la passione per Nietzsche. E mi piace andare oltre i conformismi Questo mi ha spinto a bruciare le tappe, ad avere una voce mia, che dipende anche dalla genetica, ... Non parliamo in modo preponderante di cinema e libri. Mi sono sentito amato, mai privilegiato, mi ...

Prossimo futuro n. 18 12 - 18 Aprile ...prossimità è fatta la convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di bruciare la ... storico e scrittore di storie sulla storia presenta il suo ultimo lavoro, una quadrilogia di libri su ...

La versione di Fahrenheit 451 con pagine termosensibili è un’opera d’arte Quando arte e genio si incontrano capitano cose come la versione con pagine termosensibili di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ...

La corsa a ricomprare i libri bruciati Dopo l’incendio dei libri nella biblioteca comunale di Montopopoli si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà per ricomprare i volumi e sistemare i danni. Hanno già comunicato di voler effe ...

