Boxe | Fabio Turchi all’assalto della corona UE Stasera la sfida a Bregeon | poi rivincita con McCarthy?

(Di venerdì 16 aprile 2021)vuole conquistare la cintura dell’Unione Europea dei pesi massimi leggeri e questa sera (attorno alle ore 23.00) partirà con i favori del pronostico contro il francese Dylan. Il toscano vuole illuminare l’Allianz Cloud nel main eventMilano Boxing Night e ha tutte le carte in regola per imporsi e mettere le mani sul titolo vacante, che proietterebbe nuovamente il ribattezzato Stone Crusher ai piani nobili di questa categoria. Il 27enne ha combattuto per l’ultima volta lo scorso 23 ottobre, quando regolò Nikolajs Grisunins con verdetto unanime e si impossessò del titolo internazionale IBF. Ormai sembra essere definitivamente alle spalle la discussa sconfitta per split decision subita l’11 ottobre 2019 per mano di Tommy, quando non riuscì a difendere l’internazionale ...