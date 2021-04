Bollettino Covid di venerdì 16 aprile | i dati completi dopo le 17 Toscana oltre i mille casi | 50 morti in Puglia

Advertising

RaiNews : La Francia ha superato la tragica soglia delle centomila vittime da #Covid in seguito alla registrazione delle ulti… - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - Czinforma : - lifestyleblogit : Covid Puglia, oggi 1.537 contagi e 50 morti: bollettino 16 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

+++ILNAZIONALE DOPO LE 17+++in Italia: ildel 16 aprile La 'road map' finale delle riaperture è arrivata grazie alla mediazione del premier Draghi . Una sintesi, esemplificata dalle zone gialle rafforzate, fra ...Allenamento mattutino per il Toro, che sta lavorando in vista della gara di domenica contro la Roma. Al termine dell'attivazione muscolare, Nicola ha diretto un programma tecnico: esercitazioni a tema ...Catanzaro - In Calabria ad oggi - secondo il bollettino ufficiale della Regione - sono stati sottoposti a test 672.656 soggetti per un totale di tamponi ...