Aurora Ramazzotti, la dedica speciale da parte di Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti ha voluto postare tra le storie di Instagram un dedica speciale, scritta dalla madre Michelle e dal padre Eros.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealAuroragram)

Michelle Hunziker incontrò Eros Ramazzotti a fine di un suo concerto a Milano. I due sono diventati genitori di Aurora. I due si separarono pochi anni dopo la sua nascita, per divorziare ufficialmente nel 2009. Nonostante i due si allontanarono, Aurora non ha mai sentito la mancanza dell'uno o dell'altro. La showgirl svizzera e il cantante sono stati genitori molto ...

