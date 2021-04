(Di venerdì 16 aprile 2021) Angelaha ricevuto la prima dose di vaccino: ha fatto. Ad annunciarlo è stato il portavoce del governo, Steffen Seibert. Confermato, inoltre, che anche il vicencancelliere Olaf Scholz ha ricevuto il siero anglo-svedese, limitato in Germania a chi ha più di 60 anni. Lazione della cancelliera in questo momento ha una particolare valenza politica e comunicativa, tanto più dopo le indiscrezioni anticipate dal ministro francese dell’Industria, Agnès Pannier-Rinacher, secondo cuipotrebbe non rinnovare il contratto con. La Francia: «non comprerà più» Pannier-Rinacher ha sostenuto che è «probabile» che l’Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con ...

Advertising

SecolodItalia1 : Astrazeneca rompe l’asse franco-tedesco: Merkel si vaccina, Parigi esclude che l’Ue lo ricompri… - carlo_goodlife : RT @lercionotizie: #ARTICOLO AstraZeneca si rompe il cazzo e inizia a produrre gelati ---> di @ilcana - beattrix369 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO AstraZeneca si rompe il cazzo e inizia a produrre gelati ---> di @ilcana - fabmar78 : RT @MARI151280: @lpha_bloke @wolfPris Ad AstraZeneca nun glie devi rompe er cazz - RunPierwork13 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO AstraZeneca si rompe il cazzo e inizia a produrre gelati ---> di @ilcana -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca rompe

ROMA - 'Ribadisco cheè un vaccino efficace e sicuro'. E a fronte delle tante preoccupazioni da cui è ... si crea un equilibrio che non è molto stabile e sise le misure cambiano. ...'Ribadisco cheè un vaccino efficace e sicuro; è molto più probabile prendersi una trombosi per il ... quando si applicano delle misure, si crea un equilibrio che sise le misure ..."Ribadisco che Astrazeneca è un vaccino efficace e sicuro". E a fronte delle tante preoccupazioni da cui è accompagnato, "bisogna tener presente che è molto più probabile avere una trombosi per il Cov ..." Astrazeneca è un vaccino efficace e sicuro ". E a fronte delle tante preoccupazioni da cui è accompagnato, "bisogna tener presente che è molto più probabile avere una trombosi per il Covid che per i ...