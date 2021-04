Asimmetria | da oggi fuori in streaming il film su Nexo+ | il trailer

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la presentazione in anteprima al TriesteFestival arriva in esclusiva ilopera prima della promettente regista serba Maša Neškovi? Da16 aprile, arriverà in anteprima esclusiva insu, diretto dalla giovanissima Maša Neškovi?. Accolto con entusiasmo al TriesteFestival,è il primo lungometraggio della Neškovi? e racconta tre storie di separazione, amicizie, amori, addii. Tre racconti che, in fondo, raccontano una stessa storia. Una ragazza e un ragazzo trascorrono insieme gli ultimi giorni della loro spensierata pausa estiva, mentre si avvicina il giorno in cui la ragazza dovrà lasciare il paese per sempre. Una giovane donna e un giovane si incontrano ascoltandosi attraverso le pareti di un ...