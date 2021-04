(Di venerdì 16 aprile 2021) L'multa per 1 mln di europer aver diffusosulle caratteristiche delle offerte., multa dell’da un milione di euro per pubblicità ingannevole su Notizie.it.

La Cina sanziona Alibaba, multa antitrust da 2,8 miliardi di dollari. La Cina sanziona Jack Ma: maximulta dell'antitrust da 2,8 miliardi di dollari.

La sanzione, che equivale a circa il 4% dei ricavi dell'azienda nel 2019, è la più grande dall'authoritymai imposta in Cina e arriva nel quadro di in serrato controllo avviato negli ultimi ...L'italiana ha sanzionato l'azienda per aver adottato una condotta anticoncorrenziale e applicato pratiche ostruzionistiche e nebulose per fermare l'uso delle compatibili . Di cosa è ...L'Antitrust multa per 1 mln di euro Poltronesofà per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sulle caratteristiche delle offerte.In particolare, l’Antitrust ha accertato la scorrettezza della promozione “Doppi saldi doppi risparmi – sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi”, diffusa nel periodo 4 ...