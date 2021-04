Alitalia: Draghi, ‘debito buono se poi andrà avanti con proprie ali, deve essere autonoma’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Il debito è buono solo se viene fatta una riforma della società tale che andrà vanti con le proprie ali e non avrà bisogno di essere continuamente sussidiata come è stato negli ultimi 20 anni e sia utilizzato” per avere “una società in modo che sia autonoma”, mentre il debito è cattivo se si traduce in “un sussidio senza un piano industriale, societario”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa, a proposito della situazione di Alitalia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Il debito èsolo se viene fatta una riforma della società tale chevanti con leali e non avrà bisogno dicontinuamente sussidiata come è stato negli ultimi 20 anni e sia utilizzato” per avere “una società in modo che sia autonoma”, mentre il debito è cattivo se si traduce in “un sussidio senza un piano industriale, societario”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa, a proposito della situazione di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Alitalia: Draghi, 'debito buono se poi andrà avanti con proprie ali, deve essere autonoma'... - razorblack66 : RT @SovranitaLavoro: #Draghi su Alitalia: dopo la ristrutturazione “dovrà tenersi sulle proprie ali”. Non vi è la minima idea del concetto… - beppebottero : @tomedomat Tipo se le sovvenzioni ad #Alitalia siano #debitobuono... Il PdC #Draghi ha risposto che Alitalia dovrà… - SovranitaLavoro : #Draghi su Alitalia: dopo la ristrutturazione “dovrà tenersi sulle proprie ali”. Non vi è la minima idea del concet… - gbponz : Penoso l'intervento su #Alitalia di #Draghi, a meno che non si prevedano forti penalità al settore pubblico nel cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Draghi Ultime Notizie Roma del 16 - 04 - 2021 ore 13:10 ...di Italiani immunizzati anche con il richiamo confronto su recovery Plan per riprendere draghi dopo ...l'alta velocità Salerno Reggio Calabria è l'estensione della Torino Venezia sul futuro di Alitalia ...

Ultime Notizie Roma del 16 - 04 - 2021 ore 11:10 ...di Italiani immunizzati anche con il richiamo confronto su recovery Plan per il premier draghi dopo ...l'alta velocità Salerno Reggio Calabria è l'estensione della Torino Venezia sul futuro di Alitalia ...

Alitalia, Zingaretti a Draghi: "No a trasformazione in piccola compagnia, serve coraggio e ambizione" Roma - “Le notizie stampa che leggiamo in queste ore sul destino di Alitalia destano grande preoccupazione. Non possiamo accettarne la trasformazione in una piccola compagnia aerea, con una drastica r ...

Alitalia, Zingaretti scrive a Draghi: “No alla trasformazione in piccola compagnia” Nicola Zingaretti: "Serve coraggio ed ambizione per far uscire Alitalia dalla crisi e mettere la compagnia in grado di competere in Europa e nel mondo" ...

...di Italiani immunizzati anche con il richiamo confronto su recovery Plan per riprenderedopo ...l'alta velocità Salerno Reggio Calabria è l'estensione della Torino Venezia sul futuro di......di Italiani immunizzati anche con il richiamo confronto su recovery Plan per il premierdopo ...l'alta velocità Salerno Reggio Calabria è l'estensione della Torino Venezia sul futuro di...Roma - “Le notizie stampa che leggiamo in queste ore sul destino di Alitalia destano grande preoccupazione. Non possiamo accettarne la trasformazione in una piccola compagnia aerea, con una drastica r ...Nicola Zingaretti: "Serve coraggio ed ambizione per far uscire Alitalia dalla crisi e mettere la compagnia in grado di competere in Europa e nel mondo" ...