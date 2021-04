Volley, arrivederci Francesca: il mito Piccinini lascia dopo 30 anni (Di giovedì 15 aprile 2021) Francesca Piccinini lascia il Volley, dopo una carriera lunga quasi 30 anni. La schiacciatrice della Busto Arsizio Volley, 42 anni, ha deciso di smettere. Questa volta è definitivo. Lo ha dichiarato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Già nel settembre 2019 ci aveva provato. Aveva detto che era pronta per cominciare una nuova vita, che la lunga favola con la pallavolo poteva dirsi compiuta. Tutti i trofei con la nazionale e con i club Poi, ad inizio 2020, era tornata sui suoi passi. La schiacciatrice non aveva resistito al richiamo ed era tornata in campo con la Busto Arsizio, con un seguito di pubblico sempre crescente. Lo sport azzurro perde ora, invece, una della atlete più brave e longeve. La pallavolista ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 aprile 2021)iluna carriera lunga quasi 30. La schiacciatrice della Busto Arsizio, 42, ha deciso di smettere. Questa volta è definitivo. Lo ha dichiarato lei stessa in un’intervista rita al Corriere della Sera. Già nel settembre 2019 ci aveva provato. Aveva detto che era pronta per cominciare una nuova vita, che la lunga favola con la pallavolo poteva dirsi compiuta. Tutti i trofei con la nazionale e con i club Poi, ad inizio 2020, era tornata sui suoi passi. La schiacciatrice non aveva resistito al richiamo ed era tornata in campo con la Busto Arsizio, con un seguito di pubblico sempre crescente. Lo sport azzurro perde ora, invece, una della atlete più brave e longeve. La pallavolista ...

Advertising

babucolfer : RT @UYBAvolley: ?? 'Per noi è solo un arrivederci. Intanto... Grazie Francesca!' #piccinini #icona #pallavolo #volley @LegaVolleyFem @CEVo… - Fabio69535417 : RT @UYBAvolley: ?? 'Per noi è solo un arrivederci. Intanto... Grazie Francesca!' #piccinini #icona #pallavolo #volley @LegaVolleyFem @CEVo… - GiovannaRoman11 : RT @UYBAvolley: ?? 'Per noi è solo un arrivederci. Intanto... Grazie Francesca!' #piccinini #icona #pallavolo #volley @LegaVolleyFem @CEVo… - avozgurozan : RT @UYBAvolley: ?? 'Per noi è solo un arrivederci. Intanto... Grazie Francesca!' #piccinini #icona #pallavolo #volley @LegaVolleyFem @CEVo… - mauridodici : RT @UYBAvolley: ?? 'Per noi è solo un arrivederci. Intanto... Grazie Francesca!' #piccinini #icona #pallavolo #volley @LegaVolleyFem @CEVo… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley arrivederci Volley, Francesca Villani vestirà il biancoblù di Chieri anche nella prossima stagione Per concludere, il tuo arrivederci a Chieri. ' Un grosso ringraziamento ai tifosi, anche se non potevano venire alle partite ci hanno sempre fatto sentire la loro presenza. Un ringraziamento ...

Volley: Consar, Pasqua a Verona per cercare un altro risultato positivo Non so se è un addio o un arrivederci, ci sarà tempo e modo di parlarne". Gli arbitri La direzione di questa partita è affidata a Andrea Puecher di Padova, alla 14ª stagione in A1 e SuperLega e ...

Piccinini: “Pallavolo addio, Uyba arrivederci” Tu quoque, Picci! Dopo gli addii di Gennari e Leonardi (senza contare Escamilla nell’equazione) anche The Icon del volley italiano Francesca Piccinini giunge ai saluti. Piccinini uyba arrivederci ...

Pallavolo A1 Femminile – Giulia Leonardi: “Scorro le foto di tutti questi anni e mi viene un groppo in gola…” Un lungo saluto pieno di emozione affidato al suo profilo Facebook, Giulia Leonardi, così ha ufficializzato la sua pausa dal campo “Non so bene da dove iniziare, scorro le foto di tutti questi anni e ...

Per concludere, il tuoa Chieri. ' Un grosso ringraziamento ai tifosi, anche se non potevano venire alle partite ci hanno sempre fatto sentire la loro presenza. Un ringraziamento ...Non so se è un addio o un, ci sarà tempo e modo di parlarne". Gli arbitri La direzione di questa partita è affidata a Andrea Puecher di Padova, alla 14ª stagione in A1 e SuperLega e ...Tu quoque, Picci! Dopo gli addii di Gennari e Leonardi (senza contare Escamilla nell’equazione) anche The Icon del volley italiano Francesca Piccinini giunge ai saluti. Piccinini uyba arrivederci ...Un lungo saluto pieno di emozione affidato al suo profilo Facebook, Giulia Leonardi, così ha ufficializzato la sua pausa dal campo “Non so bene da dove iniziare, scorro le foto di tutti questi anni e ...