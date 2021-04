Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 14/04/21 (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima Carolina Ronca che lacrima, poi il disagio di Samantha Curcio e infine Nicola Vivarelli che finge interesse per dame a caso. Il tutto in assenza degli interventi salvifici di Tina Cipollari. Poteva esserci puntata di Uomini e Donne più pesaaante di quella odierna? Ma andiamo con ordine. Punto primo: Carolina n’a reggo pppiù. Se passano cinque minuti senza che l’attenzione cada su di lei c’ha le convulsioni, santodddio. E praticamente oggi ha lacrimato perché Giacomo Czerny “mi ha colpita dove mi fa male, quando mi parla del carattere, che non mi dice le cose per paura delle mie reazioni” sbottando perché “tu non puoi decidere io come devo reagire, tu vuoi una bambola che fa quello che dici tu“. CONFERMANDO, di fatto, che il tronista FA PIU’ CHE BENE a mordersi la lingua quando gli verrebbe da farle presente qualcosa, pur di non ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima Carolina Ronca che lacrima, poi il disagio di Samantha Curcio e infine Nicola Vivarelli che finge interesse per dame a caso. Il tutto in assenza degli interventi salvifici di Tina Cipollari. Poteva essercidipiù pesaaante di quella odierna? Ma andiamo con ordine. Punto primo: Carolina n’a reggo pppiù. Se passano cinque minuti senza che l’attenzione cada su di lei c’ha le convulsioni, santodddio. E praticamente oggi ha lacrimato perché Giacomo Czerny “mi ha colpita dove mi fa male, quando mi parla del carattere, che non mi dice le cose per paura delle mie reazioni” sbottando perché “tu non puoi decidere io come devo reagire, tu vuoi una bambola che fa quello che dici tu“. CONFERMANDO, di fatto, che il tronista FA PIU’ CHE BENE a mordersi la lingua quando gli verrebbe da farle presente qualcosa, pur di non ...

