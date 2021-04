Ufficiale | Juventus | Da Graca rinnova fino al 2024

Advertising

LucaFioretti13 : ??? UFFICIALE - #Juventus, Cosimo Marco #DaGraca ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2024. ? #JuventusYouth ???? - calciomercatoit : ?? #Juventus - Rinnovo per il futuro: UFFICIALE #DaGraca fino al 2024 ?? #CMITmercato - sportface2016 : #Juventus Ufficiale il rinnovo di contratto per #DaGraca - MondoPrimavera : Rinnovo contrattuale ?? di #DaGraca con la #Juventus ?? - MondoBN : JFC REPORT, Ufficiale il rinnovo di Da Graca -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Juventus

Colpo in ottica futura per lache ha ufficializzato il rinnovo del giovane Cosimo Marco Da Graca: l'annuncio Uno sguardo al presente e l'altro rivolto al futuro per la, che al di là della stagione al di sotto delle aspettative non perde di vista l'obiettivo parallelo di continuare a spingere sulla crescita dei giovani. In questo senso abbiamo visto durante ...Spread the love Il bomber della Primavera della, Cosimo Da...Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha condiviso il report dell'allenamento di oggi che avvicina la squadra alla delicata e importante sfida d ...Donnarumma alla Juventus, calciomercato: contatti fitti tra Raiola e Paratici. Il Milan è beffato? Lo scenario ...