Tom Hiddleston: "Io nuovo James Bond? Ormai devo stare attento a ciò che dico" (Di giovedì 15 aprile 2021) In attesa di vederlo protagonista della serie TV Loki, Tom Hiddleston ha parlato della possibilità di interpretare il nuovo James Bond nei film futuri della saga. Tom Hiddleston ha commentato le voci che circolano Ormai da tempo e che lo vorrebbero come nuovo James Bond. L'interprete di Loki ha quindi ammesso che Ormai deve stare attento ad ogni cosa che dice, per non rischiare di essere frainteso. Dopo numerosi rinvii, No Time to Die si prepara ad arrivare al cinema. Il venticinquesimo film della saga di James Bond segnerà anche l'ultima apparizione di Daniel Craig nel ruolo dell'iconica spia segreta e questo non ha fatto altro che alimentare, nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) In attesa di vederlo protagonista della serie TV Loki, Tomha parlato della possibilità di interpretare ilnei film futuri della saga. Tomha commentato le voci che circolanoda tempo e che lo vorrebbero come. L'interprete di Loki ha quindi ammesso chedevead ogni cosa che dice, per non rischiare di essere frainteso. Dopo numerosi rinvii, No Time to Die si prepara ad arrivare al cinema. Il venticinquesimo film della saga disegnerà anche l'ultima apparizione di Daniel Craig nel ruolo dell'iconica spia segreta e questo non ha fatto altro che alimentare, nel ...

