Strage di Rivarolo, l'assassino ha vegliato i corpi dei familiari per ore prima di uccidere i vicini (Di giovedì 15 aprile 2021) . Secondo i primi risultai degli esami post mortem sui corpi delle quattro vittime, sarebbe emerso che la morte è avvenuta i due momenti diversi e che Renzo Tarabella avrebbe vegliato i corpi del coniuge e del figlio per ore prima di mettere in atto il suo secondo duplice omicidio contro i vicini. Non un raptus di follia istantaneo ma una Strage durata ore e portata avanti i due differenti momenti, è quanto sta emergendo dalle indagini sul massacro di Rivarolo Canavese dove tra sabato e domenica Renzo Tarabella, pensionato di 83 anni, ha ucciso quattro persone: la moglie Maria Grazia, il figlio Wilson e i coniugi Liliana e Osvaldo Dighera, vicini di casa.

