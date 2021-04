Sport, ormai imminente la riapertura degli stadi in Svezia (Di giovedì 15 aprile 2021) La Svezia ha finalmente riaperto gli stadi ai tifosi, ma consentendo l'accesso alle strutture a soltanto otto persone per evento Sportivo. La Svezia riapre gli stadi, l’ingresso è consentito solo a 8 tifosi a partita su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Laha finalmente riaperto gliai tifosi, ma consentendo l'accesso alle strutture a soltanto otto persone per eventoivo. Lariapre gli, l’ingresso è consentito solo a 8 tifosi a partita su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sport ormai Che shock per i Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge annuncia il ritiro per problemi al cuore Una notizia shock scuote il mondo della NBA , impreparata a fare i conti con il ritiro di LaMarcus Aldridge , annunciato dall'ormai ex giocatore dei Brooklyn Nets con un lungo messaggio sui social. Una decisione purtroppo obbligata, dettata da problemi al cuore che hanno spinto il classe 1985 a far calare il sipario sulla ...

Genoa, Pandev: "Ecco i miei tre gol preferiti". L'attaccante rossoblu si racconta tra gol e nazionale Ormai sono a fine carriera e volevo portare la mia nazionale agli europei e alla fine ce l'ho fatta e me la voglio godere. Il futuro? Sono ancora indeciso, l'importante è stare bene, poi si vedrà'. ...

Massimiliano Allegri: nuova pretendente per l'ex Juventus Sul futuro di Max Allegri si è scritto davvero tanto in questi mesi, ma questa volta sembra che sia davvero la volta buona per una suo ritorno in panchina.

Un presidio a Perugia per dare sostegno al mondo dello sport Il Comitato regionale ASI UMBRIA organizza un presidio in Piazza Italia, a Perugia, sabato 17 aprile, alle ore 17, per manifestare sostegno al mondo dello sport, nel momento più buio della sua storia ...

