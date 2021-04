Salvini: In Toscana ritardi nelle vaccinazioni, ora ‘ndrangheta (Di giovedì 15 aprile 2021) – “Non solo gravissimi ritardi – dichiara Matteo Salvini (nella foto) – nella vaccinazione degli anziani, con troppi furbetti che hanno saltato la fila: ora nella Toscana del Pd scoppia lo scandalo di presunti reati ambientali in odore di ‘ndrangheta e che vedono indagati anche il capo di gabinetto del presidente della Regione e un consigliere dem. “Tutela degli anziani, vaccinazioni, rispetto dell’ambiente e lotta alle mafie sono alcune delle priorità della Lega, mentre il Pd pensa a ius soli e ong”. Conclude il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) – “Non solo gravissimi– dichiara Matteo(nella foto) – nella vaccinazione degli anziani, con troppi furbetti che hanno saltato la fila: ora nelladel Pd scoppia lo scandalo di presunti reati ambientali in odore die che vedono indagati anche il capo di gabinetto del presidente della Regione e un consigliere dem. “Tutela degli anziani,, rispetto dell’ambiente e lotta alle mafie sono alcune delle priorità della Lega, mentre il Pd pensa a ius soli e ong”. Conclude il leader della Lega Matteo

