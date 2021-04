Advertising

giornaleradiofm : Russia: Gb convoca l'ambasciatore di Mosca a Londra: (ANSA) - LONDRA, 15 APR - Il governo britannico di Boris Johns… - Radio1Rai : ?? Gran Bretagna convoca al Foreign Office ambasciatore Russia. Londra si allinea a accuse Usa contro intelligence… - iconanews : Russia: Gb convoca l'ambasciatore di Mosca a Londra - euronewsit : Usa, nuove sanzioni contro Russia. Mosca convoca l'ambasciatore. Washington però vuole sempre un vertice con Putin… - AMarco1987 : Dure sanzioni Usa contro la Russia: colpiti anche i bond. Mosca convoca l’ambasciatore americano - Il Sole 24 ORE… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia convoca

La protesta britannica riguarda anche i movimenti militari rinfacciati allain prossimità dei confini con l'Ucraina. "Il nostro governo è gravemente preoccupato per la tendenza verso un ...Washington però vuole sempre un vertice con Putin da organizzarsi in un Paese terzo nei prossimi mesiIl governo britannico di Boris Johnson ha annunciato la convocazione al Foreign Office dell'ambasciatore russo a Londra dopo l'allineamento del Regno Unito alle accuse formalizzate dall'amministrazion ...Il presidente Usa Joe Biden ha disposto nuove sanzioni contro la Russia e l'espulsione di 10 diplomatici in risposta alle interferenze nelle elezioni presidenziali dello scorso anno e all'attacco hack ...