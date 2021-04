Roma, Veretout: «Fonseca ci aiuta sempre, siamo un gruppo forte» (Di giovedì 15 aprile 2021) Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l?Ajax. Le sue parole Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l?Ajax. Le sue parole ATTEGGIAMENTO – «Potevamo fare meglio ma comunque con questo atteggiamento possiamo fare bene. Dobbiamo rimanere tranquilli ma stasera siamo contenti della nostra qualificazione». AJAX – «L’Ajax gioca tra le linee e il mister ci ha chiesto di giocare corti. Abbiamo fatto bene sotto questo aspetto ma a quel punto loro sono andati sui lati e ci hanno messo in difficoltà. siamo un gruppo forte e siamo felici per la vittoria». Fonseca – «Il mister ha dato tutto, volevamo vincere e oggi ci ha incoraggiato con parole forte. Ci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Jordanha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l?Ajax. Le sue parole Jordanha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l?Ajax. Le sue parole ATTEGGIAMENTO – «Potevamo fare meglio ma comunque con questo atteggiamento posfare bene. Dobbiamo rimanere tranquilli ma staseracontenti della nostra qualificazione». AJAX – «L’Ajax gioca tra le linee e il mister ci ha chiesto di giocare corti. Abbiamo fatto bene sotto questo aspetto ma a quel punto loro sono andati sui lati e ci hanno messo in difficoltà.unfelici per la vittoria».– «Il mister ha dato tutto, volevamo vincere e oggi ci ha incoraggiato con parole. Ci ...

Advertising

forzaroma : #Veretout: “Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ora restiamo tranquilli” #ASRoma #UEL #EuropaLeague - siamo_la_Roma : ?? Le parole di #Veretout ?? Il centrocampista giallorosso ?? Dopo la qualificazione alle semifinali di #UEL #ASRoma - LAROMA24 : Roma-Ajax, VERETOUT: «Con questo atteggiamento possiamo fare grandi cose» #AsRoma - frango0o : RT @svbastian_: Passaggio del turno ma che sofferenza...i giovani dell'Ajax palleggiano in faccia per 94’ a campioni come Veretout Mkhitary… - VitoVaiPiano__ : RT @svbastian_: Passaggio del turno ma che sofferenza...i giovani dell'Ajax palleggiano in faccia per 94’ a campioni come Veretout Mkhitary… -