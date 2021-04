Roma nel segno di Dzeko: 30 gol in Europa. Sempre più nella storia (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - La Roma nel segno di Dzeko, il salvatore dell'Europa League. Il centravanti bosniaco nel secondo tempo del match contro l'Ajax ha segnato un gol importantissimo per approdare in semifinale ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- Laneldi, il salvatore dell'League. Il centravanti bosniaco nel secondo tempo del match contro l'Ajax ha segnato un gol importantissimo per approdare in semifinale ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma nel Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'Ajax e regala l'1 - 1 che qualifica la Roma grazie alla vittoria dell'andata in ...

Date semifinale Europa League Roma - Manchester United: tutte le info ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto ... Ad attendere i giallorossi il Manchester United che ha battuto nel doppio confronto ai ...

Roma-Ajax 1-1, giallorossi in semifinale di Europa League ROMA (ITALPRESS) – La Roma lotta, soffre e la spunta nel doppio confronto con l’Ajax. I giallorossi volano in semifinale di Europa League ...

La Roma soffre, ma strappa il pari con l’Ajax e va in semifinale di Europa League ROMA. La Roma si qualifica alla semifinale di Europa League. I giallorossi pareggiano per 1-1 all'Olimpico contro l'Ajax nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2 ...

