Riaperture, le regioni incalzano. Il governo rallenta la corsa (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima il Cts, poi la cabina di regia e alla fine a tirare le fila sarà Draghi, in conferenza stampa. All’ordine del giorno le Riaperture, capitolo sul quale al momento c’è una sola certezza: arriveranno. Il quando e il come restano in sospeso. Le regioni hanno presentato ieri una proposta precisa: ristoranti aperti anche la sera con regole di distanziamento rigide. Anche quelli al chiuso, però «privilegiando gli spazi esterni», frase per la verità un po’ insensata. Cinema e teatri … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima il Cts, poi la cabina di regia e alla fine a tirare le fila sarà Draghi, in conferenza stampa. All’ordine del giorno le, capitolo sul quale al momento c’è una sola certezza: arriveranno. Il quando e il come restano in sospeso. Lehanno presentato ieri una proposta precisa: ristoranti aperti anche la sera con regole di distanziamento rigide. Anche quelli al chiuso, però «privilegiando gli spazi esterni», frase per la verità un po’ insensata. Cinema e teatri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Cosa vuol dire avere @M_Fedriga come presidente della conferenza stato regioni? Beh per esempio una delle differenz… - Adnkronos : Siete d'accordo con le #riaperture anticipate? Le Regioni spingono per la riapertura a maggio delle attività all'a… - LegaSalvini : IL PRESSING DELLE REGIONI SU ??SPERANZA - moriggi : RT @LegaSalvini: AGGIORNATE LE LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER RISTORANTI, PALESTRE, PISCINE, TEATRI E CINEMA. #FEDRIGA: “RIAPERTURE REGOLAME… - cocchi2a : RT @AzzolinaLucia: Prima vacciniamo tutti gli anziani, e poi pensiamo a come farli giocare a carte in un luogo chiuso (proposta delle Regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture regioni Covid Italia, bollettino contagi regioni: dati 15 aprile ...delle regioni sul Covid in Italia oggi, 15 aprile, con i dati della Protezione Civile. Alla vigilia delle news su zona rossa e zona arancione - in vista anche della cabina di regia sulle riaperture ...

Covid, Fontana: presto aperture graduali, dati migliorano in modo chiaro ...il presidente di Regione Lombardi a - di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture ... 'Queste le proposte - precisa il presidente - che come Regioni abbiamo avanzato al Cts nazionale e al ...

Zona gialla e riaperture: le Regioni accelerano. Oggi la nuova mappa dei colori in Italia Prima il monitoraggio Iss sull'andamento dei contagi, poi il ministro Speranza firmerà l'ordinanza. I governatori chiedono al governo Draghi di superare gradualmente la fase dei divieti ...

Riaperture, da maggio torna il giallo: il via a bar e ristoranti. Le palestre a metà mese Sarà decisa questa mattina la road map delle riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo ...

...dellesul Covid in Italia oggi, 15 aprile, con i dati della Protezione Civile. Alla vigilia delle news su zona rossa e zona arancione - in vista anche della cabina di regia sulle......il presidente di Regione Lombardi a - di programmare in tempi brevi un piano per le... 'Queste le proposte - precisa il presidente - che comeabbiamo avanzato al Cts nazionale e al ...Prima il monitoraggio Iss sull'andamento dei contagi, poi il ministro Speranza firmerà l'ordinanza. I governatori chiedono al governo Draghi di superare gradualmente la fase dei divieti ...Sarà decisa questa mattina la road map delle riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo ...