Protesta ambulanti, impegno del Mise per la riapertura. Ana-Ugl: “Passi avanti importanti” (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato a portare avanti la questione di riapertura rapida delle attività commerciali nelle aree pubbliche anche nelle zone rosse. Così il Vice-Ministro Gilberto Picchetto Fratin, a seguito dell’incontro con l’associazione nazionale degli ambulanti Ana-Ugl, avvenuta ieri nella sede del dicastero in via Veneto. Nei giorni scorsi i venditori ambulanti della regione Campania hanno manifestato bloccando le arterie autostradali del Casertano. “In particolare il vice Ministro – spiega il presidente di Ana-Ugl di Caserta Giuseppe Magliocca, presente all’incontro – ha ribadito la volontà di portare all’attenzione del Governo le necessità proprie del comparto degli ambulanti e di individuare ogni possibile soluzione, nel rispetto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato a portarela questione dirapida delle attività commerciali nelle aree pubbliche anche nelle zone rosse. Così il Vice-Ministro Gilberto Picchetto Fratin, a seguito dell’incontro con l’associazione nazionale degliAna-Ugl, avvenuta ieri nella sede del dicastero in via Veneto. Nei giorni scorsi i venditoridella regione Campania hanno manifestato bloccando le arterie autostradali del Casertano. “In particolare il vice Ministro – spiega il presidente di Ana-Ugl di Caserta Giuseppe Magliocca, presente all’incontro – ha ribadito la volontà di portare all’attenzione del Governo le necessità proprie del comparto deglie di individuare ogni possibile soluzione, nel rispetto ...

