Principe Filippo, i funerali sabato 17 aprile: come e dove seguirli in diretta (Di giovedì 15 aprile 2021) ; le ultime indiscrezioni. Si terranno sabato 17 aprile i funerali del Principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso a 99 anni lo scorso 9 aprile. La cerimonia si terrà nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. come e dove seguirli? Ebbene, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo Filippo, commozione per Carlo e Camilla e il ricordo di Kate e William La commozione di Carlo e Camilla: oggi il principe Carlo e Camilla si sono emozionati durante la visita a Marlborough House , dove sono stati posti i fiori e gli omaggi al principe Filippo dopo la sua morte all'età di 99 anni sei giorni fa. Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sembravano commossi dalla grande quantità dei tributi, che includevano anche ...

Hamilton 'duca di Edimburgo era fan corse, ci guarderà' Il principe Filippo è stato presidente del British Racing Drivers Club per 42 anni. Prima delle qualifiche la Fia ha disposto un minuto di silenzio in suo omaggio. .

Principe Filippo, il reggimento a cavallo arriva al castello di Windsor per le prove del funerale I membri dell'Household Cavalry Mounted Regiment cavalcano nel parco del Castello di Windsor, mentre si preparano per il funerale del principe Filippo.

