Preghiera di Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia – 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti. aprile è il mese dedicato alla Divina Misericordia: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti.è il mese dedicato: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera Giovanni Nuovo slancio per la comunione ... dal titolo 'Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera' (... 'Seguendo il testamento di nostro Signore, espresso in Giovanni , 17, e nella Charta "cumenica, "...

Strage di Bologna: il 18 aprile anniversario della preghiera di Giovanni Paolo II in Stazione centrale Domenica 18 aprile ricorre il 39° anniversario della visita di Giovanni Paolo II alla Stazione centrale di Bologna durante la quale pronunciò una preghiera davanti alla lapide che ricorda la vittime della strage del 2 agosto 1980. Dal 1990, per iniziativa della ...

Strage di Bologna: il 18 aprile anniversario della preghiera di Giovanni Paolo II in Stazione centrale Domenica 18 aprile ricorre il 39° anniversario della visita di Giovanni Paolo II alla Stazione centrale di Bologna durante la quale pronunciò una preghiera davanti alla lapide che ricorda la vittime d ...

Maria Vingiani, tessitrice dell’amicizia tra ebrei e cristiani Protagonista del dialogo fin dal Concilio, fondò il Segretariato attività ecumeniche, che guidò fino al 1995, e coltivò un nuovo approccio con il mondo ebraico ...

