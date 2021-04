Palermo: tragedia di Casteldaccia con nove morti, a processo sindaco e proprietario villetta (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tragedia Trappola mortale nella villetta: in tre finiscono sotto processo PALERMO - Tre persone finiscono sotto processo per la tragedia di Casteldaccia che costò la vita a nove persone, rimaste intrappolate dentro una villetta travolta dalle acque del fiume Milicia. Un'...

Palermo: tragedia di Casteldaccia con nove morti, a processo sindaco e proprietario villetta Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Quella notte del 3 novembre 2018 le acque di un torrente esondato causarono la morte di nove persone, tutte ...

La strage dell'alluvione di Casteldaccia, in tre saranno processati Per tutti l'accusa è di omicidio colposo. Nella villetta sommersa dalle acque di un torrente esondato persero la vita nove persone ...

