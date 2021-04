Mugnano | dopo aver spacciato cocaina spintona i Carabinieri | arrestato un 22enne IL NOME

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Mugnano, dopo aver ceduto cocaina spintona i carabinieri per sfuggire all'#Arresto -… - v_mugnano : RT @CarloStagnaro: @AndreaRoventini @SamueleMurtinu @VisonaNicola @PoliticaPerEwok @gianlucac1 @DanielaPF75 @a_presbitero @albertobisin @Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Mugnano dopo

I carabinieri della stazione didi Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Salvatore Giaccio , 22enne del posto già noto alle Forze dell'Ordine. E' stato sorpreso da una pattuglia in Via Napoli mentre cedeva una dose di ...Il pusher è stato sorpreso a vendere droga in via Napoli.I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Salvatore Giaccio, 22enne del posto già noto alle ffoo. E’ stato sorpreso da una pattuglia in Via Napoli mentre c ...I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Salvatore Giaccio, 22enne di del posto già noto ...