Minori, comitato ‘Madri unite’ a Montecitorio: “Rivedere la legge 54, stop alla bigenitorialità” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Vittime di compagni violenti e di una legge che le accusa di essere madri non adeguate, fin tanto da togliere loro la responsabilità del figlio. Prosegue la protesta del comitato ‘Madri unite contro la violenza istituzionale’, questa mattina davanti Montecitorio. “Di fatto siamo ancora inascoltate dalle Istituzioni nonostante le numerose proteste”, spiega all’Agenzia DIRE Laura Massaro, fondatrice del Comitato. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Vittime di compagni violenti e di una legge che le accusa di essere madri non adeguate, fin tanto da togliere loro la responsabilità del figlio. Prosegue la protesta del comitato ‘Madri unite contro la violenza istituzionale’, questa mattina davanti Montecitorio. “Di fatto siamo ancora inascoltate dalle Istituzioni nonostante le numerose proteste”, spiega all’Agenzia DIRE Laura Massaro, fondatrice del Comitato.

Minori, Comitato madri unite: rivedere la legge 54, stop alla bigenitorialità Vittime di compagni violenti e di una legge che le accusa di essere madri non adeguate, fin tanto da togliere loro la responsabilità del figlio. Prosegue la protesta del comitato 'Madri unite contro l ...

