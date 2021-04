Milly Carlucci rompe il silenzio e sbotta contro il misterioso tweet: “Fatto gravissimo e intollerabile” (Di giovedì 15 aprile 2021) Ballando con le stelle è al centro di una bufera social, che si è scatenata negli ultimi istanti. Come abbiamo visto, il profilo Twitter del noto show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha infatti condiviso un messaggio inaspettato. Il post, scomparso subito dopo, è stato tuttavia notato dagli utenti, suscitando la curiosità del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Ballando con le stelle è al centro di una bufera social, che si è scatenata negli ultimi istanti. Come abbiamo visto, il profilo Twitter del noto show di Rai 1, condotto da, ha infatti condiviso un messaggio inaspettato. Il post, scomparso subito dopo, è stato tuttavia notato dagli utenti, suscitando la curiosità del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

milly_carlucci : Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cat… - milly_carlucci : E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle - Vamor711 : @milly_carlucci @Ballando_Rai Ch'è successo?? - Whiteyeice : @leeveean @milly_carlucci Bene c'è sempre una prima volta - Elsa_lothbrok : RT @bad4tlove_: Per Milly Carlucci è 'gravissimo e inaccettabile' una svista di qualcuno che per sbaglio ha rt contenuti sconci ma è perfet… -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci L'account @Ballando_Rai ritwitta un post volgare. Milly Carlucci: gravissimo e intollerabile. Rai: sembra accesso non autorizzato - Lo scrive su twitter Milly Carlucci sottolineando subito dopo: 'E' un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi'. Milly non ha voluto spiegare cosa ci sia scritto nel post ...

Ballando con le Stelle, "amavo succhiare il ca*** del mio capo". Prego? Commento sconvolgente, grosso caso in Rai Clamorosa gaffe di Ballando con le Stelle su Twitter. Sulla pagina ufficiale dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è apparso uno strano re - tweet. Chi si occupa di gestire la pagina dello show del primo canale della Tv di Stato, ha infatti retwittato il seguente messaggio: 'Sapete cosa mi manca del ...

Milly Carlucci rompe il silenzio e sbotta contro il misterioso tweet: “Fatto gravissimo e intollerabile” Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle non ci sta e rompe il silenzio sullo scandalo che l'ha travolta nelle ultime ore.

