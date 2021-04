Maxi inchiesta 'ndrangheta in Toscana: tra gli indagati anche il capo di gabinetto di Giani e un consigliere regionale Pd (Di giovedì 15 aprile 2021) La strada costruita con i rifiuti, droga e concerie fuorilegge. Coinvolti anche la sindaca di Santa Croce sull'Arno e alcuni imprenditori al vertice dell'Associazione conciatori Leggi su repubblica (Di giovedì 15 aprile 2021) La strada costruita con i rifiuti, droga e concerie fuorilegge. Coinvoltila sindaca di Santa Croce sull'Arno e alcuni imprenditori al vertice dell'Associazione conciatori

Ultime Notizie dalla rete : Maxi inchiesta Rifiuti non smaltiti delle concerie usati per la 429, i commenti della politica L'inchiesta ha portato all'arresto di 23 persone in totale, oltre al sequestro preventivo di beni ... Il Presidente Giani riferisca urgentemente in Consiglio" "La maxi operazione dei carabinieri e della ...

'ndrangheta, maxi - inchiesta in Toscana: indagatI il capo di gabinetto di Giani e un consigliere regionale Pd C'è anche Ledo Gori , capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Firenze su presunti reati ambientali che coinvolge anche imprenditori considerati contigui alle cosce di 'ndrangheta e che oggi ha portato a sei arresti.

Rifiuti non smaltiti delle concerie usati per la 429, i commenti della politica La Toscana è stata scossa dall'operazione Keu, l'inchiesta riguardante l'inquinamento ambientale, narcotraffico internazionale, estorsione ed illecita ...

'Ndrangheta in Toscana, rifiuti irregolari e cocaina: le cosche nelle concerie e al porto di Livorno Tra gli indagati il capo di Gabinetto di Giani e la sindaca di Santa Croce sull'Arno. Sono 23 gli arrestati. Gli intrecci tra i tre filoni d'inchiesta e le accuse ...

