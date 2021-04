Mancini “Europei a Roma siano ripartenza per tutto il Paese”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il ct azzurro, a margine di una conferenza stampa ad Ancona come testimonial della campagna di promozione turistica della regione Marche, ha parlato anche della Nazionale, in particolare di Zaniolo e Kean, e dell’Inter. gm/trg su Il Corriere della Città.

Il calcio ripartirà con gli, ma spero che l'Italia riparta prima". Lo dice il ct azzurro Robertoin merito alla presenza del pubblico, con capienza ridotta al 25%, in occasione della ...E chi meglio di un marchigiano del livello dipuò farlo?" Poi un in bocca al lupo per gli: "Ci saranno 1,5 milioni di tifosi che sono sempre con lei, ma quest'anno anche di più". "...Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa delle Regione Marche, dove veste i panni di testimonial per la promozione del territorio. «Spero che gli stadi possano ..."Spero che l'inaugurazione del campionato d'Europa a Roma sia una ripartenza per tutto il nostro paese, ma spero che tutte le altre categorie possano riaprire prima di giugno. Credo che le persone abb ...