Louis Vuitton smentisce di nuovo: “Il Milan non ci interessa” (Di giovedì 15 aprile 2021) Louis Vuitton interessato al Milan? Macché. Ennesima smentita da parte del gruppo di lusso di proprietà di Bernard Arnault Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021)to al? Macché. Ennesima smentita da parte del gruppo di lusso di proprietà di Bernard Arnault

Vuitton, alleanza strategica con Jd.com in Cina Louis Vuitton si allea con Jd.com per rafforzarsi nell'Ex Celeste Impero. La piattaforma asiatica condividerà i suoi 471,9 milioni di account annuali con la griffe francese a partire dalla mezzanotte ...

A partire dal 15 aprile: Louis Vuitton si allea con Jd.com per crescere in Cina fashionmagazine.it Louis Vuitton sigla un accordo Jd.com La maison ammiraglia di Lvmh ha firmato una partnership con il colosso di Pechino da 470 milioni di utenti. Attraverso l'app dell'e-commerce, i ...

