Advertising

sportli26181512 : Juve, il bomber Primavera Da Graca rinnova fino al 2024: L'annuncio arriva dai canali ufficiali del club bianconero… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: blindato bomber #DaGraca - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: blindato bomber #DaGraca - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: blindato bomber #DaGraca - Ilarioforjuve : Rinnovo Da Graca: la Juve blinda il bomber della Primavera fino al 2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Juve bomber

Commenta per primo Ildella Primavera della Juventus , Cosimo Da Graca ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club bianconero. Capocannonioere del campionato Primavera 1, si è legato fino al 30 giugno ...A fine stagione, ilritornerà all' Everton , club proprietaria del suo cartellino, dal momento che non era stato inserito alcun diritto di riscatto nell'ambito della trattativa tra Psg ed ...TORINO - La Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che l'attaccante classe 2002 Marco Da Graca ha rinnovato il proprio contratto "rinnova fino al 30 giugno 2024". Il bomber della ...TORINO - Tramite i propri profili social ufficiali, la Juventus ha annunciato che "Marco Da Graca rinnova fino al 30 giugno 2024". Il bomber della Primavera bianconera, classe 2002, in questa stagione ...