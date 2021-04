Advertising

RadioR101 : #R101News: stavolta è ufficiale, #JenniferLopez e #AlexRodriguez si sono lasciati - claudiopanarel7 : @FrancescaManza Brava, altro che Jennifer Lopez ?????? - ChiccoseDOC : JENNIFER LOPEZ ED ALEX RODRIGUEZ, DOPO LA DEBOLE SMENTITA, CONFERMANO IN ESCLUSIVA A “ - gual89 : Jennifer Lopez è una donna troppo grande, senza tempo, senza età, senza limiti. Nessun uomo può starle dietro. - shirIeypoppy : Comunque quanto è trash wedding planner, oltre ai soliti stereotipi sugli italiani hanno pure castato Jennifer Lope… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

e Alex Rodriguez: è finita ufficialmente. La rottura dopo 4 anni d'amore La cantante e lo sportivo, in crisi da tempo, hanno gettato la spugna: funzionano "meglio come amici che come ...... anche per merito di star di Hollwyood, che si sono cimentate con la disciplina, portandola sul grande schermo, vedi alla voceAniston e. "Non c'è niente che mi dia più ...La star e Alex Rodriguez si sono lasciati. Insieme hanno pubblicato un comunicato congiunto Che una crisi fortissima stesse transidando nel cielo affettivo di Jennifer Lopez e di Alex Rodriguez lo si ...L'attrice e cantante e l'ex campione di baseball hanno annunciato la loro separazione, aggiungendo che rimarranno buoni amici ...