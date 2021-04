INTERVISTA RUNNING – Massimo Giacopuzzi | “La vittoria all’Ultra Franciacorta è stata una bella soddisfazione Farò un pensiero alla 100km”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sabato 10 aprile è andato in scena a Provaglio d’Iseo, in occasione dell’Ultrail campionato italiano della 12h su strada, con i successi di Francesca Canepa e Paolo Bravi. Contemporaneamente si è corsa anche una prova sulla distanza di 6h, che ha visto il trionfo, forse a sorpresa non trattandosi di un nome abituale per le gare a circuito, di: per lui la distanza finale di 82,339km. Quarantenne veronese Prun di Negrar, sposato e papà di Luca,è un Assicuratore di professione con il pallino dell’Inter e degli sport di resistenza, triathlon e corsa in particolare. SPORTFACE ha chiesto a, tesserato con la Dolomitica Nuoto di Predazzo, di raccontarsi e raccontare le emozioni di questa gara., innanzitutto complimenti. Come hai ...