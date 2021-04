Intervista a Lukaku | “Stiamo lavorando duro”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo una stagione da sogno l’Inter ora vuole lo scudetto. Nell’Instagram con la pagina 433, l’attaccante Romeloha parlato della grande stagione dei nerazzurri. “Mi sento bene,davvero“.: cosa ha detto nell’? Per il belga ogni partita di questo campionato è complicata. “Nella scorsa stagione ci sono stati tanti alti e bassi, ma se guardiamo alla squadra ci sono tanti giovani e penso che abbiamo fatto tutti uno step successivo. Abbiamo tanta fame per raggiungere i nostri risultati”. Dichiaranell’. “Ti devi preparare bene per ogni sfida e sei sempre messo alla prova. Ognuna è un test diverso. Questo mi aiuta a essere un calciatore migliore”. continua ...

Advertising

pingioriroberto : RT @SkySport: Inter, Lukaku: 'Con Conte sono il primo difensore. Serie A dura, noi cresciuti e affamati' - lauvtaro : RT @SoloEsclusivInt: Le parole più interessanti ed importanti della bella intervista di 433 a Romelu #Lukaku ?????? #Inter - angexzanetti : RT @SoloEsclusivInt: Le parole più interessanti ed importanti della bella intervista di 433 a Romelu #Lukaku ?????? #Inter - Mauri99Bo : @fabbricainter ma nn è minore.è enorme.e lo dico da intervista che apprezza Lukaku.sono 2 categorie diverse - Gazzetta_it : Intervista a #Burdisso 'Vi svelo il segreto di #Conte all’Inter. Non è la LuLa ma...” -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Lukaku

'Complimenti agli attaccanti, sono i primi a difendere' INTER: "Con Conte sono il primo difensore" Skriniar ha poi parlato di uno dei segreti dell'Inter di Conte, la fase difensiva: ' Non ...Mattia Darmian ha immaginato la serie tv Netflix The Last Dance portata nel mondo del calcio Mattia Darmian, esterno dell'Inter, in unaa Inter TV ha parlato anche di serie televisive concentrandosi su The Last Dance, dedicata a Michael Jordan, e su chi potrebbe essere girata nel mondo del calcio. "Ho iniziato perché ...L'attaccante belga Romelo Lukaku ha rilasciato un'intervista durante una diretta Instagram raccontanto la stagione della capolista ...Cosa c’è di meglio per crescere?». Prima tutti si sentivano più comodi senza palla. Burdisso su Lautaro e Lukaku. «Lukaku e Lautaro lavorano come fossero una cosa sola. C’è chi si stupisce di Lukaku, ...