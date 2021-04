Instagram sta testando il ritorno del numero dei like sotto ai post (Di giovedì 15 aprile 2021) (elaborazione grafica dell’autore)Dopo aver rimosso il contatore dei like sotto ai post, Instagram ha deciso di fare un “piccolo test globale” dando agli utenti il potere di decidere dove e come visualizzare il numero di like ricevuti ai post. L’utenza potrà scegliere di continuare a non visualizzare il numero di like che i post degli altri utenti hanno ottenuto, disattivare il contatore solamente sotto ai propri post oppure riattivare tutto mantenendo l’opzione originale che mostra il numero degli apprezzamenti sotto tutti i contenuti. A dare l’annuncio del passo indietro della piattaforma è il suo stesso leader, Adam Mosseri, tramite una serie di ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) (elaborazione grafica dell’autore)Dopo aver rimosso il contatore deiaiha deciso di fare un “piccolo test globale” dando agli utenti il potere di decidere dove e come visualizzare ildiricevuti ai. L’utenza potrà scegliere di continuare a non visualizzare ildiche idegli altri utenti hanno ottenuto, disattivare il contatore solamenteai proprioppure riattivare tutto mantenendo l’opzione originale che mostra ildegli apprezzamentitutti i contenuti. A dare l’annuncio del passo indietro della piattaforma è il suo stesso leader, Adam Mosseri, tramite una serie di ...

