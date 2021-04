In Europa le donne rischiano più degli uomini di finire sotto la soglia di povertà (Di giovedì 15 aprile 2021) Pubblicato originariamente sullo European data journalism network Secondo un rapporto del 2019 della Commissione europea sull’uguaglianza tra uomini e donne nell’Ue, il divario salariale di genere è ancora presente nei paesi membri dell’Unione europea. Nonostante una maggiore presenza di temi legati alla parità di genere nel dibattito pubblico, c’è ancora molta strada da fare per raggiungere la parità di genere in termini di stipendi. Lo stesso rapporto evidenzia come il divario salariale di genere sia diminuito di appena lo 0,6 per cento dal 2014 al 2017, passando dal 16,6 per cento al 16 per cento. I salari più bassi influenzano la vita delle donne in molti modi diversi, alcuni esempi sono: più alto rischio di vivere in una situazione povertà e pensioni più basse. Quando il reddito di una persona è inferiore al 60 ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 aprile 2021) Pubblicato originariamente sullo European data journalism network Secondo un rapporto del 2019 della Commissione europea sull’uguaglianza tranell’Ue, il divario salariale di genere è ancora presente nei paesi membri dell’Unione europea. Nonostante una maggiore presenza di temi legati alla parità di genere nel dibattito pubblico, c’è ancora molta strada da fare per raggiungere la parità di genere in termini di stipendi. Lo stesso rapporto evidenzia come il divario salariale di genere sia diminuito di appena lo 0,6 per cento dal 2014 al 2017, passando dal 16,6 per cento al 16 per cento. I salari più bassi influenzano la vita dellein molti modi diversi, alcuni esempi sono: più alto rischio di vivere in una situazionee pensioni più basse. Quando il reddito di una persona è inferiore al 60 ...

