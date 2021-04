Il ricatto verde nel Recovery Fund

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 aprile 2021) All'interno delle misure di rilancio continentale, la Commissione europea (guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen) ha varato il New Green Deal: il piano ambientale - con tanto di obbligazioni ad hoc - che vale 277 miliardi dei 750 stanziati per superare la crisi post-Covid. Ancora una volta, a guadagnarci è la Germania, forte emittente di questi bond. Non solo: alzare le tasse sull'energia o imporre scelte drastiche, come il sistema Nutri-Score, finirà per produrre risultati discutibili e accenderà i conflitti sociali. Trent'anni dopo la riunificazione delle due Germanie i tedeschi ci riprovano a scaricare i loro costi sull'Europa. Stavolta con ilinserito nel: è il New Green Deal. Significa prendere il 37 per cento del famosi 750 miliardi che l'Europa intera sborserà per superare la ...