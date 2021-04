Il Comune di Bologna lancia una campagna per contrastare le truffe agli anziani (Di giovedì 15 aprile 2021) BOLOGNA – “Non mi convinci mica!”. Questo lo slogan della nuova campagna di comunicazione promossa dal Comune di Bologna, in collaborazione con la Prefettura, per prevenire e contrastare le truffe a danno degli anziani, informando i cittadini sui comportamenti da adottare per tutelarsi e sulle azioni da intraprendere dopo esserne state vittime. E visto che quello delle truffe, spiega Palazzo D’Accursio, è “un fenomeno complesso e in continua evoluzione”, e che “la pandemia da Covid ha portato anche al diffondersi di nuovi pericoli, con i truffatori che cercano di intercettare gli anziani nelle loro case con la scusa di eseguire tamponi o sanificazioni dell’appartamento”, la campagna “si basa su una strategia che intende raggiungere la popolazione più fragile, ma anche i familiari e l’intera cittadinanza, in modo che tutti possano scendere in campo per prevenire e contrastare questo odioso fenomeno”. I messaggi verranno infatti veicolati attraverso diversi canali e strumenti. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) BOLOGNA – “Non mi convinci mica!”. Questo lo slogan della nuova campagna di comunicazione promossa dal Comune di Bologna, in collaborazione con la Prefettura, per prevenire e contrastare le truffe a danno degli anziani, informando i cittadini sui comportamenti da adottare per tutelarsi e sulle azioni da intraprendere dopo esserne state vittime. E visto che quello delle truffe, spiega Palazzo D’Accursio, è “un fenomeno complesso e in continua evoluzione”, e che “la pandemia da Covid ha portato anche al diffondersi di nuovi pericoli, con i truffatori che cercano di intercettare gli anziani nelle loro case con la scusa di eseguire tamponi o sanificazioni dell’appartamento”, la campagna “si basa su una strategia che intende raggiungere la popolazione più fragile, ma anche i familiari e l’intera cittadinanza, in modo che tutti possano scendere in campo per prevenire e contrastare questo odioso fenomeno”. I messaggi verranno infatti veicolati attraverso diversi canali e strumenti.

