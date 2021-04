I talebani: “Abbiamo vinto noi la guerra in Afghanistan, l’America ha perso” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che tutte le truppe statunitensi lasceranno l’Afghanistan entro l’11 settembre 2021, per quello che sarà il 20esimo anniversario dell’attacco all’America condotto da al Qaida nel 2001. Un annuncio che è stato accompagnato dalla preoccupazione di far precipitare il Paese devastato dalla guerra in una nuova guerra civile. “Abbiamo vinto la guerra” La risposta dei talebani non ha tardato ad arrivare. Il sindaco ombra del distretto di Blakh, Haji Hekmat, ha detto in un’intervista alla Bbc: “Abbiamo vinto la guerra e l’America ha perso”. Nell’ultimo anno c’è stata un’apparente contraddizione nella “jihad” dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che tutte le truppe statunitensi lasceranno l’entro l’11 settembre 2021, per quello che sarà il 20esimo anniversario dell’attacco alcondotto da al Qaida nel 2001. Un annuncio che è stato accompagnato dalla preoccupazione di far precipitare il Paese devastato dallain una nuovacivile. “la” La risposta deinon ha tardato ad arrivare. Il sindaco ombra del distretto di Blakh, Haji Hekmat, ha detto in un’intervista alla Bbc: “laha”. Nell’ultimo anno c’è stata un’apparente contraddizione nella “jihad” dei ...

dado1919 : @CorsampRocky Concordo con te, ma volendo entrare nel merito,abbiamo sacrificato tante vite laggiù per sconfiggere… - Aguy65338248 : @OGiannino Sconfitti? Con tutti quei talebani e islamici morti? Mah... non direi tanto sconfitti. Una lezioncina di… - informapirata : Un'ultima precisazione: non siamo talebani della #privacy ma abbiamo imparato ad aprezzarne il valore soprattutto o… - FraTac9 : @GuidoCrosetto @riotta La guerra dura da 20 anni, sono morte migliaia di persone, spesi centinaia di miliardi di do… - F_Menchetti : @darioricci1292 È già successo in Iraq! E banalmente basta pensare agli interpreti che hanno collaborato fino ad og… -

Ultime Notizie dalla rete : talebani Abbiamo Afghanistan, l'Italia si ritira tra polemiche politiche Uno degli obiettivi, dopo aver rimosso i Talebani dal potere, era costituire un nuovo governo ...da prima dell'inizio dell'invasione americana e possiamo affermare con certezza che non abbiamo ...

Biden annuncia: "Lasceremo l'Afghanistan dal 1° maggio". Via anche l'Italia, che torna nel gruppo "Quint" della Nato ... comincerà il primo maggio, data negoziata dalla precedente amministrazione Trump con i talebani ... "Abbiamo condiviso la posizione Usa. Si va verso una decisione epocale per la Nato, una decisione che ...

Afghanistan, l'Italia si ritira tra polemiche politiche Un rapporto evidenzia i costi delle missioni Afghanistan, l'Italia si ritira tra polemiche politiche La decisione congiunta del ritiro, annunciata dal ministro Di Maio, salutata da M5S ma Fratelli d'I ...

Il ritiro degli Stati Uniti e della NATO dall’Afghanistan solleva “enormi preoccupazioni” per l’India: esperti In un momento in cui gli Stati Uniti stanno pianificando un ritiro completo, l'India ha espresso grave preoccupazione per la situazione instabile in ...

