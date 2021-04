I resti del filosofo Francesco Montalto sono a Somma Vesuviana (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 5 minuti“Ristrutturano la Congrega del Santissimo Rosario, presso il Cimitero di Somma Vesuviana, nel napoletano e trovano la tomba di Francesco Montalto importante filosofo del ‘900 italiano, morto a Roma nel 1946. E’ la prima volta che avviene tale identificazione: i resti del filosofo, confidente di Giovanni Gentile, autore di testi che hanno fatto scuola nel ‘900 italiano, sono a Somma Vesuviana. E’ la straordinaria scoperta avvenuta in queste ore durante i lavori di ristrutturazione dell’ottocentesca Congrega del Santissimo Rosario e ringrazio l’ing. Vincenzo Aliperta che sta seguendo i lavori”. Lo ha annunciato in questi minuti, Alessandro Masulli, direttore dell’Archivio Storico del Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 5 minuti“Ristrutturano la Congrega del Santissimo Rosario, presso il Cimitero di, nel napoletano e trovano la tomba diimportantedel ‘900 italiano, morto a Roma nel 1946. E’ la prima volta che avviene tale identificazione: idel, confidente di Giovanni Gentile, autore di testi che hanno fatto scuola nel ‘900 italiano,. E’ la straordinaria scoperta avvenuta in queste ore durante i lavori di ristrutturazione dell’ottocentesca Congrega del Santissimo Rosario e ringrazio l’ing. Vincenzo Aliperta che sta seguendo i lavori”. Lo ha annunciato in questi minuti, Alessandro Masulli, direttore dell’Archivio Storico del Comune di ...

FilippoGrandi : Oggi incontro al @Viminale con il ministro dell’interno Lamorgese: è importante che l’Italia resti tra i difensori… - movimentomilan : Su #Donnarumma - come per altre telenovele - parlerò solo a fatti conclusi.Spero solo che: 1)resti e non si fa con… - anteprima24 : ** I resti del filosofo Francesco Montalto sono a Somma Vesuviana ** - an12frnc : RT @padovamusei: Padova archeologica Il Ponte di San Lorenzo Nel 1938 durante il lavori di ampliamento di Palazzo Bo' tornarono alla luce i… - medicojunghiano : RT @CasilinaNews: Frosinone. Straordinari rinvenimenti di resti di Terme romane nei pressi del fiume Cosa. La nota di Legambiente https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : resti del Prezzi troppo bassi, l'appello dell'azienda italiana a Poste: 'In tempo di Covid vincono gli stranieri, e noi costretti a licenziare' Del Fante, affinché questa produzione resti in Italia e possa essere garantito il livello occupazionale, augurandoci che ogni mattina gli italiani possano continuare a ricevere nelle loro case e nei ...

Mercato libero energia, risparmi fino al 22% su bolletta di luce e gas. Cos'è e come fare Conviene attivare tariffe con prezzo che resti bloccato quanto più a lungo possibile . Poi ... sottoscritte dopo aver letto le opinioni degli altri clienti per verificare la r eputazione digitale del ...

L’appello al governo: «Diritto alla salute, anche gli animali nel Recovery Plan» La richiesta della Federazione che raccoglie 80 associazioni animaliste e ambientaliste italiane. Brambilla: «Più risorse per un welfare unico che tuteli tutti quanti» ...

Macron: «I nostri bambini stressati dal Covid, pagheremo lo psicologo» Il presidente francese visita il reparto di pedopsichiatria dell’ospedale di Reims e annuncia 10 visite gratuite tra i 3 e i 17 anni. I sanitari: «Va raddoppiato il personale» ...

Fante, affinché questa produzionein Italia e possa essere garantito il livello occupazionale, augurandoci che ogni mattina gli italiani possano continuare a ricevere nelle loro case e nei ...Conviene attivare tariffe con prezzo chebloccato quanto più a lungo possibile . Poi ... sottoscritte dopo aver letto le opinioni degli altri clienti per verificare la r eputazione digitale...La richiesta della Federazione che raccoglie 80 associazioni animaliste e ambientaliste italiane. Brambilla: «Più risorse per un welfare unico che tuteli tutti quanti» ...Il presidente francese visita il reparto di pedopsichiatria dell’ospedale di Reims e annuncia 10 visite gratuite tra i 3 e i 17 anni. I sanitari: «Va raddoppiato il personale» ...