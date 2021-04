“I bagnanti”, del barese Rocco Anelli Romanzo (Di venerdì 16 aprile 2021) Di seguito il comunicato: I bagnanti è una piccola galleria di opere d’arte con un ideale protagonista comune, che unisce le storie di statue, dipinti e affreschi in un’unica narrativa. Come lo stesso autore afferma è “un Romanzo involontario, scritto dagli stessi personaggi che racconta”. «Mi soffocava, ma a me di respirare non me ne fregava niente» Titolo: I bagnanti Autore: Rocco Anelli Genere: Narrativa Casa Editrice: Les Flâneurs Edizioni Collana: Fuori collana Data di uscita: 5/3/2021 Pagine: 146 Prezzo Cartaceo: € 14,00 Codice ISBN: 9788831314763 DISTRIBUZIONE.: Da settembre 2015, Les Flâneurs Edizioni è distribuita da Libro Co. Italia. Il titolo è quindi ordinabile in tutte le librerie italiane, sui principali store online, fra cui Amazon, Ibs, Mondadori Store, Libreria Universitaria, e nel ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 aprile 2021) Di seguito il comunicato: Iè una piccola galleria di opere d’arte con un ideale protagonista comune, che unisce le storie di statue, dipinti e affreschi in un’unica narrativa. Come lo stesso autore afferma è “uninvolontario, scritto dagli stessi personaggi che racconta”. «Mi soffocava, ma a me di respirare non me ne fregava niente» Titolo: IAutore:Genere: Narrativa Casa Editrice: Les Flâneurs Edizioni Collana: Fuori collana Data di uscita: 5/3/2021 Pagine: 146 Prezzo Cartaceo: € 14,00 Codice ISBN: 9788831314763 DISTRIBUZIONE.: Da settembre 2015, Les Flâneurs Edizioni è distribuita da Libro Co. Italia. Il titolo è quindi ordinabile in tutte le librerie italiane, sui principali store online, fra cui Amazon, Ibs, Mondadori Store, Libreria Universitaria, e nel ...

LisaDiGiovanni2 : Recensione del libro 'I bagnanti', il romanzo di Rocco Anelli - vezzo13038007 : @sole24ore Un milione di tonnellate è un cubo di cento metri x lato, nulla rispetto all’acqua del mare, che poi è l… - messveneto : Lignano guarda all’Ascensione, Grado pensa ai tamponi per i bagnanti: così puntano a ripartire le spiagge del Fvg:… - salzheimer : @PiLu975 la parte del poligono non è mai aperta.. ciò non impediva comunque che si riempisse sempre di bagnanti. La… - GraziaChirico1 : @illibraio @TeaHacic L'oceano di New York. Il Tamigi che taglia Londra. A Milano abbiamo: l'idroscalo dove i bagna… -

Ultime Notizie dalla rete : bagnanti del Israele: parata aerea celebra 73/0 anniversario Indipendenza Alle 8.45 (ora locale) jet militari sono passati a Gerusalemme sulla residenza ufficiale del ... Le feste sono durate fino a notte inoltrata ed oggi la spiaggia di Tel Aviv era gremita di bagnanti. .

Palestre e piscine, le linee guida delle Regioni per le riaperture Il limite del parametro cloro attivo libero in vasca deve essere compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro ... Ovviamente anche i bagnanti dovranno rispettare precise regole: doccia saponata prima di entrare ...

Napoli, Salvatore Bagni crede nella Champions League: “Gennaro Gattuso ha in mano la squadra” Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno nella quale ha parlato anche della situazione ...

Recensione del libro 'I bagnanti', il romanzo di Rocco Anelli Il libro di narrativa, edito dalla casa editrice Les Flâneurs Edizioni, racconta della metamorfosi di alcuni ragazzi tra emozioni ed erotismo ...

Alle 8.45 (ora locale) jet militari sono passati a Gerusalemme sulla residenza ufficiale... Le feste sono durate fino a notte inoltrata ed oggi la spiaggia di Tel Aviv era gremita di. .Il limiteparametro cloro attivo libero in vasca deve essere compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro ... Ovviamente anche idovranno rispettare precise regole: doccia saponata prima di entrare ...Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno nella quale ha parlato anche della situazione ...Il libro di narrativa, edito dalla casa editrice Les Flâneurs Edizioni, racconta della metamorfosi di alcuni ragazzi tra emozioni ed erotismo ...